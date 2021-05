USA očakávajú, že skupina G7 podporí ich návrh minimálnej dane

Washington 25. mája (TASR) - Spojené štáty počítajú s tým, že skupina najrozvinutejších ekonomík G7 podporí ich návrh na globálnu minimálnu daňovú sadzbu pre firmy 15 %.



Tajomník americkej ministerky financií Wally Adeyemo uviedol, že očakáva silnú podporu partnerov zo skupiny G7 pre návrh na globálnu minimálnu koroporátnu daň, čo by mohlo pomôcť tiež posilniť podporu pre domácu daňovú legislatívu v Kongrese. Washington navrhuje minimálnu sadzbu na úrovni 15 % alebo vyššie.



"Predpokladám, že uvidíme veľkú jednotnú podporu medzi členmi G7," uviedol Adeyemo v rozhovore pre Reuters. Členské štáty skupiny by podľa neho mohli svoju podporu vyjadriť na stretnutí ministrov financií G7, ktoré sa bude konať v Londýne 4. a 5. júna. K návrhu amerického ministerstva financií sa už pozitívne vyjadrili Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko.



V rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa už dlhšie diskutuje o komplexnej globálnej dohode týkajúcej sa zdaňovania veľkých nadnárodných firiem a koncernov poskytujúcich digitálne služby. Od minulého týždňa, keď americké ministerstvo financií uviedlo, že bude akceptovať minimálnu daň pre firmy na úrovni 15 % a vyššie, vzrástol optimizmus týkajúci sa možnosti dosiahnutia tejto komplexnej globálnej reformy korporátnych daní.



Britský denník Financial Times (FT) minulý týždeň uviedol, že skupina G7 je blízko dohody o zdanení nadnárodných koncernov. Aj keď sa diskusií prostredníctvom OECD zúčastňuje takmer 140 krajín krajiny G7 - USA, Japonsko, Nemecko, Británia, Francúzsko, Taliansko a Kanada - majú veľký vplyv na multilaterálne rozhodnutia.



Americké firmy aktuálne platia daň vo výške 21 %. Administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa znížila firemnú daň, pričom predtým bola jej horná sadzba na úrovni 35 %. Súčasný prezident Joe Biden počíta so zvýšením dane na 28 %.



Podľa americkej ministerky financií Janet Yellenovej by globálna minimálna koroporátna daň odradila firmy, aby presúvali svoje domicily do iných krajín s cieľom zníženia daňového zaťaženia, aj keď majú väčšinu operácií v USA.