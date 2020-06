USA od 16. júna pozastavia lety čínskych aeroliniek

Washington 3. júna (TASR) - Spojené štáty nariadili v stredu pozastavenie všetkých letov čínskych leteckých spoločností do USA a späť po tom, čo Peking nepovolil americkým leteckým dopravcom obnoviť lety do Číny. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 16. júna, informovala agentúra AFP s tým, že k tomu môže dôjsť aj skôr, ak tak rozhodne prezident USA Donald Trump.



"Americkí (leteckí) prepravcovia žiadali obnovenie osobnej dopravy od 1. júna. To, že čínska vláda ich žiadosť neschválila, znamená porušenie našej dohody o leteckej doprave," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo dopravy USA.



Ministerstvo dodalo, že s čínskou stranou budú ďalej rokovať, aby mohli obe krajiny "naplno využívať svoje bilaterálne práva". "Dovtedy dovolíme čínskym prepravcom prevádzkovať rovnaký počet osobných letov, aký čínska vláda povolí nám," citovala rezort dopravy USA agentúra AP.



Pozastavenie letov sa týka štyroch čínskych aeroliniek. USA žiadali tento týždeň Čínu o obnovenie letov spoločností United Airlines a Delta Air Lines. Tie boli prerušené z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ktorá vypukla v stredočínskom meste Wu-chan vlani v decembri.