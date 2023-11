USA odkladajú ázijský obchodný rámec, predložiť ho mali na samite APEC

San Francisco 14. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok (13. 11.) signalizovala, že odloží návrh ázijského obchodného paktu, ktorý mal byť predstavený na samite v San Franciscu, po tom, ako čelil doma kritike. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Očakávalo sa, že Biden, ktorý privítal 20 ďalších členov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v San Franciscu, kde sa stretne aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, oznámi podstatný pokrok v rodiacej sa obchodnej dohode.



Ministerka financií Janet Yellenová však v pondelok uviedla, že stále je potrebné popracovať na najspornejšej časti tzv. indicko-pacifického ekonomického rámca pre prosperitu (IPEF), na obchodnej zložke.



Podľa nej sa síce dosiahol výrazný pokrok, ale rámec ešte nie je dokončený a je potrebné na ňom ďalej pracovať, povedala novinárom po rozhovoroch s ministrami financií APEC.



"Napriek tomu, že v mnohých oblastiach, ktoré sú podľa mňa pre Spojené štáty kriticky dôležité, ako sú dodávateľské reťazce, životné prostredie, udržateľné financie, sme urobili obrovský pokrok a dosiahli sme pokrok aj v obchode, zdá sa, že to ešte nie je úplne hotové," povedala.



IPEF sa výrazne líši od tradičnej obchodnej dohody, pretože neponúka voľný prístup na trh. Jeho cieľom však bolo stanoviť štandardy pre podnikanie v regióne, ktorý predstavuje približne 40 % globálnej ekonomiky vrátane troch z piatich najväčších svetových ekonomík: Spojených štátov, Japonska a Indie.



IPEF zahŕňa aj Austráliu, Južnú Kóreu a veľkú časť juhovýchodnej Ázie, ale nie Čínu, keďže Spojené štáty sa opäť pokúšajú získať vedúcu úlohu v Ázii.



Senátor Sherrod Brown, člen Bidenovej Demokratickej strany, ktorý má blízko k odborovým zväzom a na budúci rok sa chce pokúsiť o znovuzvolenie v Ohiu, v predvečer samitu vyzval na úplné odstránenie obchodu z IPEF.



"Akákoľvek obchodná dohoda, ktorá nezahŕňa vynútiteľné pracovné normy, je neprijateľná," povedal Brown.



Demokrati majú v Senáte len tesnú väčšinu a niektorí v strane sa obávajú, že IPEF by mohol čakať rovnaký osud ako Transpacifické partnerstvo (Trans-Pacific Partnership, TPP), ambiciózna obchodná dohoda, ktorú bývalý prezident Barack Obama predložil ázijským spojencom. Jeho nástupca Donald Trump ju však odsúdil ako ignorovanie záujmov amerických pracovníkov a okamžite po vstupe do Bieleho domu v roku 2017 od nej odstúpil.