USA odložili príkaz na odstránenie aplikácie TikTok z portálov

Washington 21. septembra (TASR) - Americké ministerstvo obchodu odloží o týždeň, do polnoci miestneho času 27. septembra, príkaz na odstránenie ponuky na stiahnutie aplikácie TikTok z portálov Apple a Google.



Americká sudkyňa Laurel Beelerová totiž cez víkend zablokovala snahu administratívy prezidenta Donalda Trumpa o odstránenie čínskej aplikácie z amerických portálov. Uviedol to zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.



Podľa zdroja tento odklad poskytne vlastníkom aplikácie TikTok, čínskej spoločnosti ByteDance a americkým firmám Oracle a Walmart, čas na dokončenie dohody o vytvorení novej spoločnosti s názvom TikTok Global, ktorá by zabezpečovala operácie TikToku v USA.



Správy o dohode sa pritom líšia. Zatiaľ čo čínsky ByteDance v pondelok vyhlásil, že TikTok Global sa stane jeho dcérskou firmou, v ktorej bude vlastniť 80 % globálnych operácií, Oracle a Walmart zase cez víkend oznámili, že budú vlastníkmi väčšinového podielu v aplikácii na zdieľanie videí po dohode s administratívou USA.



Trump dal 14. augusta čínskej spoločnosti ByteDance 90 dní na predaj amerických operácií TikToku. Odôvodnil to obavami, že môže poskytnúť osobné údaje až 100 miliónov Američanov, ktorí používajú aplikáciu, čínskej komunistickej vláde.



V sobotu (19. 9.) však vyhlásil, že v zásade podporuje dohodu, ktorá umožní spoločnosti TikTok pokračovať v činnosti v Spojených štátoch.