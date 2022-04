USA odmietajú plynovod EastMed ako alternatívu k dodávkam z Ruska

Nikózia 7. apríla (TASR) - Vybudovanie plynovodu z východného Stredomoria do Európy ako alternatívy k ruskej energii by bolo príliš drahé a trvalo by príliš dlho, povedala vo štvrtok vysoká americká diplomatka Victoria Nulandová.



Plány na plynovod EastMed, ktorý by prepravoval zemný plyn z izraelských vôd do Európy cez Cyprus a Grécko, boli oznámené v roku 2016 a bolo už podpísaných niekoľko dohôd. Tieto tri štáty si dali za cieľ dokončiť projekt v hodnote 6 miliárd eur do roku 2025, ale doposiaľ nebolo zabezpečené žiadne financovanie.



Nulandová, predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí, uviedla, že plynovod je príliš dlhý, vo veľmi hlbokých vodách a jeho výstavba bude trvať desať rokov. "Sme presvedčení, že je to príliš drahé, ekonomicky neudržateľné a bude to trvať príliš dlho," povedala Nulandová po stretnutí s cyperským prezidentom Nicosom Anastasiadesom.



Pripomenula, že nielen USA, ale aj Európa plánuje prechod k obnoviteľnej energii. "Takže to, čo hľadáme v kontexte uhľovodíkov, sú možnosti, ktoré nám umožnia získať viac plynu, viac ropy na krátke prechodné obdobie."



Grécko, Cyprus a Izrael podpísali v januári 2020 dohodu o vybudovaní 2000 kilometrov dlhého podmorského potrubia.



Aj podľa Nulandovej po invázii Moskvy na Ukrajinu je potrebné hľadať alternatívne dodávky, aby sa Európa vyhla závislosti od ruskej energie. "Krajiny v tejto oblasti pochopili, že závislosť od ruskej ropy a plynu je mimoriadne zlá stávka," povedala Nulandová a dodala, že Washington podporuje ďalšie projekty, do ktorých sú zapojené Cyprus, Grécko a Izrael.



To zahŕňa aj EuroAsia Interconnector v hodnote 2,5 miliardy eur, najdlhší a najhlbší podmorský elektrický kábel na svete, ktorý spája ich elektrické siete s Európou a ktorý má byť dokončený do roku 2025.



TASR správu prevzala z AFP.