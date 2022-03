USA odrežú čínske firmy od technológií, ak budú porušovať sankcie

Washington 9. marca (TASR) - Spojené štáty môžu odrezať čínske firmy, ktoré pomáhajú Rusku, od amerických technológií a vybavenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínske firmy, porušujúce reštrikcie USA na export do Ruska, môžu byť odstrihnuté od amerického vybavenia a softvéru, ktoré potrebujú na výrobu svojich tovarov, povedala americká ministerka obchodu Gina Raimondová v rozhovore pre New York Times (NYT).



USA môžu "v podstate zavrieť" najväčšieho zmluvného výrobcu čipov v Číne Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) alebo akúkoľvek inú čínsku firmu, ktorá by porušovala sankcie a dodávala do Ruska čipy alebo iné vyspelé technológie, uviedla Raimondová.



Washington hrozí Pekingu, že pridá ďalšie spoločnosti na čiernu listinu, ak budú porušovať sankcie proti Rusku. USA sa totiž snažia zamedziť, aby mala Moskva prístup k západným technológiám. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu.



Ak by Spojené štáty zistili, že firma, ako je SMIC, predáva čipy do Ruska, "môžeme SMIC v podstate zavrieť, pretože im nedovolíme používať naše vybavenie a náš softvér", citoval NYT ministerku obchodu.