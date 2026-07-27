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USA odštartujú globálne partnerstvo pre rozvoj siete 6G

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Washington snaží znížiť vplyv Číny na rozvoj telekomunikačných sietí novej generácie, píšu médiá.

Autor TASR
Washington 27. júla (TASR) - Spojené štáty americké v pondelok odštartujú globálne partnerstvo na urýchlenie rozvoja bezdrôtovej siete 6G za účasti viac ako 20 krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na americké vydanie magazínu Politico.

Washington snaží „znížiť vplyv Číny na rozvoj telekomunikačných sietí novej generácie“, napísal portál. Krajiny plánujú koordinovať svoje stratégie rozvoja siete 6G roky predtým, ako táto technológia začne v 30. rokoch 21. storočia nahrádzať 5G. Očakávajú, že týmto spôsobom ovplyvnia vývoj medzinárodných technologických štandardov.

K iniciatíve sa pripoja Albánsko, Austrália, Kanada, Kostarika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Honduras, Taliansko, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Panama, Paraguaj, Filipíny, Kórejská republika, Rumunsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, informoval portál Politico.
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