USA oznámili nové dovozné clá na francúzsky tovar

Washington 11. júla (TASR) - Americká administratíva oznámila koncom tohto týždňa dodatočné dovozné clá na francúzske produkty vo výške 25 % ako odpoveď na zavedenie digitálnej dane. Samotné zavedenie ciel však odložila o 180 dní.



Ako uviedla agentúra Reuters, dodatočné clá sa týkajú francúzskych výrobkov v celkovej hodnote 1,3 miliardy USD (1,15 miliardy eur). Podľa Úradu amerického obchodného splnomocnenca patria medzi ne napríklad kabelky či kozmetické produkty. Úrad zároveň informoval, že odklad vytvára dostatok priestoru na riešenie sporu a navyše, zohľadňuje aj fakt, že Francúzsko, ktoré schválilo 3-percentnú daň z digitálnych služieb už minulý rok, sa s USA dohodlo na odklade jej uplatňovania až do konca tohto roka.



Washington už pred časom začal Francúzsko za digitálnu daň vyšetrovať, pričom dospel k záveru, že Paríž diskriminuje americké spoločnosti ako Google, Facebook či Apple. Okrem Francúzska Američania preverujú takúto daň aj v ďalších 10 krajinách, ktoré ju zaviedli, prípadne tento krok plánujú vrátane Británie, Indie či Turecka. Aj na tovary z týchto krajín tak môže Washington uvaliť nové dovozné clá. Podľa Francúzska a ďalších štátov, ktoré sa pre zavedenie dane z digitálnych služieb rozhodli, však technologické giganty realizujú v európskych krajinách obrovské zisky a mali by tak v nich platiť aj adekvátne dane.



Rokovania v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorých cieľom bolo nájsť globálne riešenie zdaňovania digitálnych služieb, výsledky zatiaľ nepriniesli. V júni americký minister financií Steven Mnuchin zaskočil európskych partnerov, keď oznámil, že USA sa rozhodli rokovania opustiť, keďže podľa Washingtonu sa nepodarilo dospieť k žiadnemu pokroku. Európska komisia na to informovala, že Brusel je pripravený zaviesť digitálnu daň samostatne, ak k dohode na globálnej úrovni nedôjde.



(1 EUR = 1,1276 USD)