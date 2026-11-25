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USA plánujú nové dovozné clá na 14 partnerov vrátane Číny a EÚ
Najvyššie pripravujú na čínske výrobky, a to vo výške 20 %.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Americká administratíva plánuje zaviesť nové dovozné clá na najväčších obchodných partnerov USA vrátane Číny a Európskej únie. Dôvodom je podľa USA nadmerná priemyselná kapacita v dotknutých krajinách. Najvyššie clá plánujú USA uvaliť na Čínu, ktorú obviňujú zo zaplavovania sveta lacnými produktami. Informovali o tom agentúry AP, DPA, AFP a Reuters, ktoré sa odvolali na vyjadrenia amerického obchodného splnomocnenca Jamiesona Greera.
USA navrhujú nové clá celkovo na 14 obchodných partnerov. Najvyššie pripravujú na čínske výrobky, a to vo výške 20 %. Nové clá však plánujú aj na Európsku úniu, pričom na jej produkty by sa vzťahovali clá na úrovni maximálne 15 %. Okrem toho chcú uvaliť clá aj na Švajčiarsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Malajziu, Indiu, Indonéziu, Vietnam, Taiwan, Thajsko, Singapur, Bangladéš a Kambodžu. Pôvodne sa hovorilo o 16 krajinách, z nových ciel však zatiaľ vyradili Mexiko a Nórsko.
Podľa americkej administratívy je dôvodom nadmerná výrobná kapacita v týchto krajinách, ktorú podporujú dotácie a ďalšie kroky, a ktorá znevýhodňuje amerických výrobcov na domácom trhu. Americký prezident Donald Trump nimi však zároveň chce nahradiť clá, ktoré USA zaviedli minulý rok, začiatkom tohto roka ich však Najvyšší súd USA zrušil.
Než sa ale prijme konečné rozhodnutie, bude návrh predmetom verejného vypočutia. Podľa jedného zo zdrojov americkej administratívy je nepravdepodobné, že by nové clá vstúpili do platnosti do konca roka.
USA navrhujú nové clá celkovo na 14 obchodných partnerov. Najvyššie pripravujú na čínske výrobky, a to vo výške 20 %. Nové clá však plánujú aj na Európsku úniu, pričom na jej produkty by sa vzťahovali clá na úrovni maximálne 15 %. Okrem toho chcú uvaliť clá aj na Švajčiarsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Malajziu, Indiu, Indonéziu, Vietnam, Taiwan, Thajsko, Singapur, Bangladéš a Kambodžu. Pôvodne sa hovorilo o 16 krajinách, z nových ciel však zatiaľ vyradili Mexiko a Nórsko.
Podľa americkej administratívy je dôvodom nadmerná výrobná kapacita v týchto krajinách, ktorú podporujú dotácie a ďalšie kroky, a ktorá znevýhodňuje amerických výrobcov na domácom trhu. Americký prezident Donald Trump nimi však zároveň chce nahradiť clá, ktoré USA zaviedli minulý rok, začiatkom tohto roka ich však Najvyšší súd USA zrušil.
Než sa ale prijme konečné rozhodnutie, bude návrh predmetom verejného vypočutia. Podľa jedného zo zdrojov americkej administratívy je nepravdepodobné, že by nové clá vstúpili do platnosti do konca roka.