USA plánujú poskytnúť výrobcom čipov miliardové dotácie

Washington 28. januára (TASR) - Administratíva prezidenta Joea Bidena by mala v nasledujúcich týždňoch poskytnúť najväčším výrobcom čipov dotácie v objeme niekoľkých miliárd dolárov s cieľom posilniť výrobu polovodičov v USA. Významnú finančnú podporu by tak mali získať spoločnosti, ako Intel či taiwanský TSMC na výstavbu nových závodov v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu denníka The Wall Street Journal (WSJ).



Krok americkej vlády by mal výrazne zvýšiť produkciu pokročilých čipov, ktoré sú kľúčové pri výrobe smartfónov, moderných zbrojných systémov a v oblasti umelej inteligencie, citoval WSJ predstaviteľov firiem oboznámených s rokovaniami. Tí dodali, že informácie o poskytnutí dotácií budú zverejnené ešte pred prejavom amerického prezidenta o stave únie 7. marca.



Predpokladá sa, že k adresátom plánovanej finančnej dotácie budú patriť Intel, ktorý má rozpracované projekty v štátoch Arizona, Ohio, nové Mexiko a Oregon. Ich celková hodnota sa odhaduje na vyše 43,5 miliardy USD (40,01 miliardy eur).



Ďalším predpokladaným príjemcom vládnych financií by mal byť taiwanský výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Ten má vo výstavbe dva závody neďaleko arizonského hlavného mesta Phoenix, pričom objem investícií tu predstavuje zhruba 40 miliárd USD. Ďalším je juhokórejský Samsung Electronics s projektom za 17,3 miliardy USD v štáte Texas. Okrem týchto spoločností by vláda mohla zafinancovať aj projekty ďalších firiem, ako Micron Technology, Texas Instruments či GlobalFoundries.



Americké ministerstvo obchodu odmietlo diskutovať ako o potenciálnych adresátoch, tak aj o termíne oznámenia dotácií. Ako povedal pre Reuters hovorca ministerstva, "ide o proces, kde sa bude rozhodovať podľa toto, či konkrétny projekt posilní ekonomickú a národnú bezpečnosť USA".



(1 EUR = 1,0871 USD)