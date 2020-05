USA plánujú sankcie v súvislosti s výstavbou plynovodu Severný prúd 2

Berlín 27. mája (TASR) - Spojené štáty pripravujú ďalšie sankcie v súvislosti s plynovodom Severný prúd 2. Uviedol to pre nemecký denník Handelsblatt americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell.



Veľvyslanec, ktorý svoje pôsobenie v Nemecku za niekoľko týždňov ukončí, povedal, že o otázke Severného prúdu 2 rokoval s členmi amerického Kongresu. "Ďalšie sankcie podporili zástupcovia obidvoch strán," povedal pre Handelsblatt, z ktorého citovala agentúra DPA. Upozornil, že príslušná legislatíva by mohla vstúpiť do platnosti už čoskoro a vyzval nemeckú vládu, aby zmenila svoj postoj, čo sa týka spolupráce s Ruskom.



Podľa Grenella Nemecko na jednej strane vyhadzuje peniaze na tento projekt, na druhej strane však neposkytuje dostatok financií pre potreby NATO. Veľvyslanec patrí k tým, ktorí výrazne podporujú zahraničnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten už niekoľkokrát zaútočil na nemeckú vládu za výstavbu plynovodu, ako aj za podľa neho nedostatočné výdavky Berlína na obranu.



USA už koncom roka 2019 zaviedli prvé sankcie v súvislosti s plynovodom Severný prúd 2, ktorý má viesť ruský plyn po dne Baltického mora do Nemecka. Bude tak obchádzať Ukrajinu a Poľsko, s ktorými je Moskva v sporoch, ako aj ďalšie európske krajiny. Podľa Washingtonu plynovod ešte zvýši závislosť Európskej únie od Ruska.



Sankcie sa týkali firiem pracujúcich na kladení potrubia, v dôsledku čoho sa kľúčové firmy z prác na výstavbe plynovodu stiahli. Práce na projekte sa tak pozastavili a jeho dokončenie plánované na koniec minulého roka sa odložilo na neskôr. Grenell nespresnil, akú formu by mali mať ďalšie sankcie.



Podľa hovorkyne spoločnosti Nord Stream 2 predstavujú hrozby sankciami nezákonnú diskrimináciu európskych firiem. Ako povedala pre ruskú agentúru TASS, ide o extrateritoriálne sankcie, ktoré sú porušením medzinárodného práva.



Kriticky sa smerom k USA vyjadrila aj nemecká vláda. Ako povedala hovorkyňa nemeckého ministerstva hospodárstva, obdobie, v ktorom pandémia nového koronavírusu dostáva krajiny po celom svete pod obrovský tlak, nie je vhodné na novú eskaláciu napätia a vyhrážanie sa ďalšími extrateritoriálnymi, teda nelegálnymi sankciami.