USA plánujú v Latinskej Amerike konkurenčný projekt k hodvábnej ceste

Washington 27. septembra (TASR) - Americkí predstavitelia sa tento týždeň chystajú na cestu po Latinskej Amerike, aby preskúmali projekty v oblasti infraštruktúry. Chceli by totiž konkurovať iniciatíve Novej hodvábnej cesty čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.



Delegácia diplomatov a vládnych predstaviteľov pod vedením Daleepa Singha, poradcu prezidenta Joe Bidena pre zahraničnú ekonomiku, je už v Kolumbii, kde sa plánujú stretnúť s prezidentom Ivanom Duqueom. Odtiaľ sa presunú do Ekvádoru a Panamy, uviedli predstavitelia USA.



Táto skupina má za úlohu premeniť na realitu medzinárodnú iniciatívu pre investície do infraštruktúry Build Back Better World (B3W), ktorú vyhlásila skupina siedmich najbohatších štátov (G7) v júni.



Okrem stretnutia s Duquom, ekvádorským prezidentom Guillermom Lasom a panamskými zástupcami umožní táto cesta americkým predstaviteľom stretnúť sa so zástupcami súkromných sektorov, občianskych spoločností a "tradične marginalizovaných skupín".



Program cesty je zameraný na širokú škálu otázok vrátane klímy, zdravia, digitálnych technológií a rodovej rovnosti, uviedli predstavitelia USA.



Formálne odštartovanie B3W je naplánované na začiatok budúceho roka, keď budú zverejnené aj detaily niektorých prvých projektov. Odhaduje sa, že na tieto projekty bude potrebné vynaložiť do roku 2035 približne 40 biliónov USD (34,13 bilióna eur). Zatiaľ nie je rozhodnuté, koľko kapitálu sa v rámci programu nakoniec rozdelí.



Predstavitelia USA sa o viac ako mesiac plánujú stretnúť v Európe aj so spojencami zo skupiny 20 najväčších ekonomík sveta (G20) vrátane Číny na konferencii o klimatických zmenách.



Čínska iniciatíva Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI), ktorú prezident Si Ťin-pching spustil v roku 2013, zahŕňa rozvojové a investičné projekty po celom svete. Viac ako 100 krajín podpísalo s Čínou dohody o spolupráci na projektoch BRI, ako sú železnice, prístavy a diaľnice.



"Veľmi málo projektov má ekonomický zmysel a často majú veľmi zlé pracovné a environmentálne štandardy," upozornil zástupca Bidenovej administratívy.



(1 EUR = 1,1719 USD)