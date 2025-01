USA plánujú zakázať čínsky softvér vo vozidlách na amerických cestách

Washington 9. januára (TASR) - Administratíva odchádzajúceho prezidenta Spojených štátov Joea Bidena plánuje na budúci týždeň dokončiť pravidlá o regulácii čínskeho softvéru a hardvéru v automobiloch na amerických cestách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americké ministerstvo obchodu minulý rok v septembri navrhlo zakázať čínske technológie v tzv. prepojených vozidlách (connected vehicles), čo odôvodnilo obavami o národnú bezpečnosť. Príslušné zákazy týkajúce sa softvéru by mohli podľa pôvodného návrhu nadobudnúť účinnosť od modelového roku 2027 a zákazy v oblasti hardvéru od januára 2029. Reštriktívne opatrenia by sa týkali aj softvéru a hardvéru vozidiel, ktoré vyrobili protivníci USA, vrátane Ruska. Výrobcovia a importéri automobilov v USA by tak museli preukázať, že žiadny z ich softvérových produktov pre prepojené alebo autonómne riadené vozidlá nebol vyvinutý v Číne.



"Chceli sme si vypočuť názory priemyslu. Museli sme to urobiť správne," uviedla vo štvrtok ministerka obchodu Gina Raimondová v rozhovore. "Je to naozaj dôležité, pretože nechceme, aby na cestách jazdili dva milióny čínskych áut, a potom si uvedomíme, že sme ohrození," dodala ministerka.



Takmer všetky novšie osobné a nákladné autá sa podľa pravidiel platných v USA považujú za prepojené, keďže ich palubný hardvér umožňuje prístup na internet a zdieľanie údajov so zariadeniami vo vozidle aj mimo neho.