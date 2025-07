USA podľa Bessenta v poslednom období vybrali 100 miliárd USD na clách

Washington 23. júla (TASR) - Spojené štáty vybrali v poslednom období takmer 100 miliárd dolárov (85,48 miliardy eur) na clách, vyhlásil v utorok (22. 7.) minister financií Scott Bessent.



„Blížime sa k hranici 100 miliárd. Myslím si, že by sme mohli dosiahnuť 300 miliárd ročne,“ odpovedal v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox Business Network na otázku, aká je doterajšia výška príjmov z ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bessent už skôr naznačil, že do konca roka by príjmy z ciel mohli dosiahnuť 300 miliárd USD. Nie je jasné, na aké konkrétne obdobie sa odvolával, keď spomenul doteraz získanú sumu 100 miliárd USD. Minister tiež zdôraznil, že príjmy z ciel v júni vzrástli, pričom rovnako neuviedol konkrétnu sumu.



(1 EUR = 1,1699 USD)