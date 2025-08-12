Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA podľa Trumpa nezavedú clo na zlato

Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Denník Financial Times koncom minulého týždňa s odvolaním sa na americký Úrad pre clá a ochranu hraníc informoval, že USA zavedú clá na určité výrobky zo zlata.

Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Spojené štáty nezavedú clo na zlato, oznámil v pondelok (11. 8.) prezident Donald Trump. Jeho vyjadrenie nasledovalo niekoľko dní po správe o údajnom pláne Washingtonu uvaliť na časť dovážaného zlata vysoké clo. „Zlato nebude podliehať clám,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Ďalšie podrobnosti neuviedol. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Denník Financial Times (FT) koncom minulého týždňa s odvolaním sa na americký Úrad pre clá a ochranu hraníc informoval, že USA zavedú clá na určité výrobky zo zlata. Sadzbe vo výške 39 % mali podliehať kilogramové zlaté tehly, ktoré sú najčastejšie obchodovaným artiklom zo zlata na newyorskej komoditnej burze Comex a tvoria základ exportu vzácneho kovu zo Švajčiarska do USA. Po tejto správe ceny zlata zamierili prudko nahor. FT sa odvolával na dokument colného úradu z konca júla, ktorý mal údajne k dispozícii.
