USA podľa Trumpa nezavedú clo na zlato
Denník Financial Times koncom minulého týždňa s odvolaním sa na americký Úrad pre clá a ochranu hraníc informoval, že USA zavedú clá na určité výrobky zo zlata.
Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Spojené štáty nezavedú clo na zlato, oznámil v pondelok (11. 8.) prezident Donald Trump. Jeho vyjadrenie nasledovalo niekoľko dní po správe o údajnom pláne Washingtonu uvaliť na časť dovážaného zlata vysoké clo. „Zlato nebude podliehať clám,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Ďalšie podrobnosti neuviedol. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Denník Financial Times (FT) koncom minulého týždňa s odvolaním sa na americký Úrad pre clá a ochranu hraníc informoval, že USA zavedú clá na určité výrobky zo zlata. Sadzbe vo výške 39 % mali podliehať kilogramové zlaté tehly, ktoré sú najčastejšie obchodovaným artiklom zo zlata na newyorskej komoditnej burze Comex a tvoria základ exportu vzácneho kovu zo Švajčiarska do USA. Po tejto správe ceny zlata zamierili prudko nahor. FT sa odvolával na dokument colného úradu z konca júla, ktorý mal údajne k dispozícii.
