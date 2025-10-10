< sekcia Ekonomika
USA podporujú Argentínu menovým swapom v hodnote 20 miliárd dolárov
Argentínske peso začalo prudko klesať po tom, ako stranu prezidenta Mileiho vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra porazilo stredoľavé peronistické hnutie.
Autor TASR
Washington 10. októbra (TASR) - Spojené štáty podporujú Argentínu menovým swapom v hodnote 20 miliárd dolárov (17,23 miliardy eur) v snahe stabilizovať finančné trhy juhoamerickej krajiny. Dohodu vo štvrtok (9. 10.) potvrdili americký minister financií Scott Bessent a argentínsky prezident Javier Milei. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministerstvo financií po štyroch dňoch rokovaní finalizovalo dohodu s argentínskou centrálnou bankou, uviedol Bessent. „Ministerstvo financií USA je pripravené okamžite prijať akékoľvek mimoriadne opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie stability trhov,“ napísal americký minister na sociálnej sieti X. Milei poďakoval USA a prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho „víziu a silné vodcovstvo“. Podrobnosti o dohode neboli zverejnené.
Menová swapová linka je dohoda medzi dvoma centrálnymi bankami o výmene mien. Centrálnej banke umožňuje získať likviditu v cudzej mene od centrálnej banky, ktorá túto menu vydáva, zvyčajne pre potreby domácich komerčných bánk. V tomto konkrétnom prípade získa argentínska centrálna banka od Federálneho rezervného systému (Fed) v USA prístup k americkým dolárom výmenou za zodpovedajúcu sumu v argentínskych pesos. Po správe o dohode argentínske štátne dlhopisy posilnili o približne 10 % a akcie o 15 %, pričom sa upevnil aj kurz argentínskej meny.
Argentínske peso začalo prudko klesať po tom, ako stranu prezidenta Mileiho vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra porazilo stredoľavé peronistické hnutie. Hlasovanie bolo vnímané ako dôležitý test pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Argentíne naplánované na 26. októbra. Trump koncom septembra Mileimu prisľúbil, že Spojené štáty poskytnú Argentíne potrebnú podporu. Bessent následne uviedol, že Washington stojí na strane juhoamerickej krajiny v jej boji proti špekulantom, ktorí „sa snažia destabilizovať argentínske trhy pre politické ciele“.
(1 EUR = 1,1611 USD)
Ministerstvo financií po štyroch dňoch rokovaní finalizovalo dohodu s argentínskou centrálnou bankou, uviedol Bessent. „Ministerstvo financií USA je pripravené okamžite prijať akékoľvek mimoriadne opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie stability trhov,“ napísal americký minister na sociálnej sieti X. Milei poďakoval USA a prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho „víziu a silné vodcovstvo“. Podrobnosti o dohode neboli zverejnené.
Menová swapová linka je dohoda medzi dvoma centrálnymi bankami o výmene mien. Centrálnej banke umožňuje získať likviditu v cudzej mene od centrálnej banky, ktorá túto menu vydáva, zvyčajne pre potreby domácich komerčných bánk. V tomto konkrétnom prípade získa argentínska centrálna banka od Federálneho rezervného systému (Fed) v USA prístup k americkým dolárom výmenou za zodpovedajúcu sumu v argentínskych pesos. Po správe o dohode argentínske štátne dlhopisy posilnili o približne 10 % a akcie o 15 %, pričom sa upevnil aj kurz argentínskej meny.
Argentínske peso začalo prudko klesať po tom, ako stranu prezidenta Mileiho vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra porazilo stredoľavé peronistické hnutie. Hlasovanie bolo vnímané ako dôležitý test pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Argentíne naplánované na 26. októbra. Trump koncom septembra Mileimu prisľúbil, že Spojené štáty poskytnú Argentíne potrebnú podporu. Bessent následne uviedol, že Washington stojí na strane juhoamerickej krajiny v jej boji proti špekulantom, ktorí „sa snažia destabilizovať argentínske trhy pre politické ciele“.
(1 EUR = 1,1611 USD)