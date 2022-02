USA ponúkajú Ukrajine úverové garancie až do výšky 1 miliardy dolárov

Na archívnej snímke zo 4. februára 2021 poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan počas tlačovej konferencie vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 15. februára (TASR) - Spojené štáty ponúkajú Ukrajine úverové garancie až do výšky 1 miliardy USD (883,70 milióna eur), aby jej pomohli prekonať hrozbu vojny s Ruskom. Oznámil to v pondelok (14. 2.) večer americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Blinken uviedol, že táto ponuka posilníGarancie by umožnili ukrajinskej vláde oveľa jednoduchšie a pravdepodobne aj lacnejšie požičiavať si peniaze.Ukrajina je jednou z najchudobnejších krajín v Európe a jej ekonomiku sužovanú korupciou zasiahla tiež hrozba možnej invázie zo strany Ruska, ktoré rozmiestnilo viac ako 100.000 vojakov na spoločných hraniciach.Americký poradca pre národnú bezpečnosť USA Jake Sullivan informoval v pondelok o pláne predstaviteľov Kongresu, uviedol to zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný. Okrem ekonomickej a humanitárnej pomoci poskytli Spojené štáty Ukrajine za uplynulý rok vojenskú pomoc vo výške 650 miliónov USD.Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok počas návštevy Kyjeva vyhlásil tiež, že je "odhodlaný" pokračovať v poskytovaní pomoci krajine.Skupina G7, siedmich najbohatších štátov sveta, varovala Moskvu, že je pripravená uvaliť na ňu sankcie, ktoré by mali obrovský a okamžitý vplyv na ruskú ekonomiku, ak by pokračovala v akejkoľvek ďalšej vojenskej agresii voči Ukrajine.(1 EUR = 1,1316 USD)