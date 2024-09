USA poskytnú 123 miliónov USD výrobcovi čipov Polar Semiconductor

Washington 24. septembra (TASR) - Americké ministerstvo obchodu v utorok oznámilo, že dokončilo práce na grante vo výške 123 miliónov USD (110,62 milióna eur) pre spoločnosť Polar Semiconductor. Rozšírenie jej závodu v Minnesote umožní takmer zdvojnásobiť výrobnú kapacitu energetických a senzorových čipov v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Grant je súčasťou amerického programu podpory výroby polovodičov a výskumu v celkovej hodnote 52,7 miliardy USD a je prvý hotový v rámci tohto programu. Ministerstvo obchodu bude uvoľňovať finančné prostriedky postupne, na základe dokončenia jednotlivých etáp projektu Polar Semiconductor.



Ministerka obchodu Gina Raimondová uviedla, že financie pomôžu vytvoriť novú zlievareň na výrobu senzorov a výkonových polovodičov na domácej pôde. Produkcia spoločnosti Polar Semiconductor v USA sa zvýši z približne 20.000 doštičiek mesačne na 40.000. Budú slúžiť potrebám letectva, automobilového priemyslu a obrany.



Štát Minnesota prispieva 75 miliónmi USD na rozšírenie výroby Polar Semiconductor, pričom celkové náklady by mali dosiahnuť 525 miliónov USD.



V apríli Polar Semiconductor, v ktorom vlastní podiel vo výške 70 % firma Sanken Electric a 30 % má Allegro MicroSystems, uviedol, že Niobrara Capital a Prysm Capital plánujú investovať 175 miliónov USD do približne 59 % Polaru.



Ministerstvo obchodu vyčlenilo viac ako 35 miliárd USD na 26 projektov vrátane grantov vo výške 6,4 miliardy USD juhokórejskému Samsungu na rozšírenie výroby čipov v Texase, 8,5 miliardy USD pre Intel, 6,6 miliardy USD pre taiwanskú TSMC na vybudovanie americkej výroby a 6,1 miliardy USD pre Micron Technology na financovanie tovární v USA.



Prideleniu financií predchádza dôkladné preskúmanie projektov.



"Očakávame, že to bude prvý z mnohých grantov, ktorý bude čoskoro hotový," povedala ekonomická poradkyňa Bieleho domu Lael Brainardová.



Raimondová dodala, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch pribudnú ďalšie granty.



Cieľom zákona o čipoch z roku 2022 prezidenta Joea Bidena je zvýšiť konkurencieschopnosť USA a dramaticky rozšíriť výrobu čipov. Zákon zahŕňa aj 25 % investičný daňový úver na výstavbu závodov na výrobu čipov v odhadovanej hodnote 24 miliárd USD.



Americký Kongres medzitým v pondelok (23. 9.) definitívne schválil legislatívu, ktorá zjednoduší federálne povoľovacie procesy pre projekty výroby polovodičov.



(1 EUR = 1,1119 USD)