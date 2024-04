USA poskytnú Samsungu 6,4 mld. USD na rozšírenie výroby polovodičov

Washington 15. apríla (TASR) - Americká administratíva v pondelok oznámila, že pridelí 6,4 miliardy USD (6 miliárd eur) juhokórejskému technologickému gigantovi Samsung na rozšírenie závodu na výrobu polovodičov v Texase. Dotácia je súčasťou širšej snahy Washingtonu priviesť výrobu špičkových čipov a polovodičov späť do USA. Oznámilo to v pondelok ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a Reuters.



USA majú obavy zo zaostávania v pretekoch o vývoj najpokročilejších čipov, ktoré poháňajú systémy umelej inteligencie.



Balík financií súvisí so zákonom o čipoch a vede (CHIPS Act) z roku 2022, ktorého cieľom je podporiť výrobu čipov a posilniť národnú bezpečnosť, povedali novinárom predstavitelia administratívy USA.



"Návrat výroby špičkových čipov do Ameriky je veľkou a novou kapitolou v našom polovodičovom priemysle," uviedol ekonomický poradca Bieleho domu Lael Brainard.



Dotácia podporí výrobné zariadenia aj výskumné centrum Samsungu v Texase, uviedla ministerka obchodu Gina Raimondová.



Tieto investície podľa ministerky umožnia USA opäť získať vedúcu pozíciu nielen v oblasti dizajnu polovodičov, ale aj vo výrobe, výskume a vývoji.



Očakáva sa, že spoločnosť Samsung do konca dekády investuje približne 45 miliárd USD do výstavby a rozšírenia svojich prevádzok v Texase, dodali vedúci predstavitelia administratívy USA.



Samsung plánuje vyrábať v Texase dvojnanometrové čipy. Technológia na ich výrobu sa v súčasnosti nachádza výlučne v Ázii, najmä na Taiwane, kde ich produkuje líder na trhu - spoločnosť TSMC. Investícia USA do domácej výroby čipov má pomôcť znížiť závislosť od Číny a Taiwanu.



Vzhľadom na geopolitické napätie okolo Taiwanu panuje totiž na Západe obava o dodávky high-tech čipov pre smartfóny a iné zariadenia.



Americký prezident Joe Biden podpísal zákon CHIPS Act v auguste 2022. Poskytuje štátnu podporu vo výške až 39 miliárd USD pre výrobcov, ktorí postavia závody v USA. Intel si takto zabezpečil 8,5 miliardy USD a TSMC nedávno získal 6,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0652 USD)