USA posudzujú rozšírenie kontroly exportu čipov a technológií do Číny

Manila 11. marca (TASR) - Spojené štáty neustále posudzujú potrebu rozšírenia kontroly exportu, aby zabránili Číne získavať vyspelé počítačové čipy a výrobné zariadenia, ktoré by mohli byť použité na posilnenie jej armády. Uviedla to v pondelok americká ministerka obchodu Gina Raimondová počas návštevy vo filipínskom hlavnom meste Manila. TASR správu prevzala z AP.



USA zaviedli kontrolu exportu čipov v roku 2022, aby zabránili ich požitiu v čínskej armáde, od vývoja hypersonických rakiet až po umelú inteligenciu.



Minulý rok americké ministerstvo obchodu rozšírilo kontroly vývozu. To vyvolalo protesty čínskeho ministerstva obchodu, podľa ktorého tieto obmedzenia porušujú pravidlá medzinárodného obchodu a "vážne ohrozujú stabilitu priemyselných dodávateľských reťazcov".



Peking vyhlásil, že prijme "všetky potrebné opatrenia" na ochranu svojich práv a záujmov, a vyzval Washington, aby čo najskôr zrušil kontrolu vývozu.



Raimondová počas návštevy v Manile na tlačovej konferencii na otázku, či USA plánujú ďalšie rozšírenie kontroly vývozu čipov do Číny, odpovedala, že Washington to zvažuje.



"Analyzujeme to každý deň," povedala Raimondová a poukázala na fakt, že technológie sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, čo znamená, že USA musia neustále situáciu vyhodnocovať.



Úlohou je chrániť americký ľud a zabezpečiť, aby Čína nemala prístup a nemohla použiť žiadnu sofistikovanú americkú technológiu vrátane polovodičov či umelej inteligencie vo svojej armáde a zbraniach.



Pokiaľ ide o iné komponenty, USA budú pokračovať v predaji polovodičov v hodnote miliárd dolárov do Číny, povedala Raimondová.



"Chcem mať jasno. Nemáme záujem oddeliť naše ekonomiky, ale nemôžeme dovoliť Číne, aby mala prístup k našej sofistikovanej technológii pre ich vojenský pokrok."



Raimondová pricestovala do Manily s delegáciou riadiacich pracovníkov 22 amerických spoločností, ktoré podľa nej plánujú investovať približne miliardu USD (915,25 milióna eur) na Filipínach, najstaršom zmluvnom spojencovi Washingtonu v Ázii.



Investície by podľa nej zahŕňali školenie veľkého počtu Filipíncov, aby získali high-tech zručnosti, ktoré by im mohli pomôcť získať dobre platené pracovné miesta.



"Americko-filipínske spojenectvo je pevné. Trvá viac ako 72 rokov a zostávame neochvejnými priateľmi a čoraz viac partnermi," vyhlásila ministerka.



Raimondová sa stretla aj s filipínskym prezidentom Ferdinandom Marcosom, ktorý vyzval firmy z USA, tretieho najväčšieho obchodného partnera Filipín, aby investovali do viac ako 198 plánovaných infraštruktúrnych projektov v hodnote 148 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0926 USD)