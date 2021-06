Peking: USA potláčajú čínske firmy ich zaradením na čiernu listinu

Peking 4. júna (TASR) - Peking v piatok obvinil USA z „potláčania“ čínskych firiem po tom, ako prezident Joe Biden rozšíril tzv. čiernu listinu spoločností, do ktorých majú Američania zakázané investovať, o ďalšie čínske firmy.



„Odstráňte tieto takzvané zoznamy, ktoré potláčajú čínske spoločnosti,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin a vyzval USA, aby boli voči čínskym spoločnostiam „spravodlivé a nediskriminačné“.



Prezident Biden vo štvrtok (3. 6.) takmer zdvojnásobil zoznam čínskych spoločností, ktorých akcie sú pre amerických investorov zakázané. To signalizuje, že postoj Washingtonu k Pekingu sa po nástupe novej americkej vlády nezmiernil.



Nariadenie bolo vydané vo štvrtok večer a jeho cieľom je „upevniť a posilniť“ príkaz podpísaný minulý rok Bidenovým predchodcom Donaldom Trumpom o kontrole investícií v čínskych spoločnostiach, ktoré sú podľa USA spojené s obranou a spravodajstvom.



USA tak chcú „zabezpečiť, aby americké investície nepodporovali čínske spoločnosti, ktoré podkopávajú bezpečnosť alebo hodnoty USA a ich spojencov,“ uvádza sa v príkaze.



Revidovaný zoznam zahŕňa spoločnosti, o ktorých Washington tvrdí, že prispievajú k sledovaniu náboženských a etnických menšín alebo k represiám a „závažnému porušovaniu ľudských práv“.



Mnohé spoločnosti na rozšírenom zozname už boli na čiernej listine ministerstva obrany, čo im obmedzuje prístup k americkým technológiám a investíciám.



Výrobca telekomunikačných zariadení Huawei Technologies, veľké čínske štátne telekomunikačné spoločnosti a China National Offshore Oil Corp boli pridané na zoznam, ktorý sa rozšíril na 59 z 31 čínskych firiem.



Čínski predstavitelia ešte pred zverejnením revidovaného zoznamu varovali USA, že prijmú bližšie nešpecifikované nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a záujmov čínskych podnikov.



Zákaz investícií do spoločností nadobúda účinnosť 2. augusta. Podľa príkazu, ktorý podpísal minulý rok exprezident Trump, sa americkí investori majú zbaviť podielov v čínskych spoločnostiach do novembra.



Americké ministerstvo obchodu špeciálne zaradilo spoločnosť China National Offshore Oil Corp., tretiu najväčšiu národnú ropnú spoločnosť v krajine, na čiernu listinu pre „nerozvážne a agresívne akcie“ v sporných vodách Juhočínskeho mora, kde sa územné nároky Pekingu prekrývajú s nárokmi ďalších krajín vrátane Vietnamu, Filipín, Bruneja, Malajzie a Taiwanu.