USA povolili transakcie so stanicami Lukoil do 29. apríla 2026
Prezident Trump uvalil v októbri sankcie na Lukoil a Rosnefť, dve najväčšie ruské ropné spoločnosti.
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok povolila transakcie s maloobchodnými čerpacími stanicami spoločnosti Lukoil mimo Ruska. Poskytla tak výnimku zo sankcií, ktoré USA uvalili v októbri na ruské ropné spoločnosti pre úlohu, ktorú zohrávajú pri financovaní vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Transakcie s približne dvomi tisíckami čerpacích staníc Lukoil v Európe, Strednej Ázii, na Blízkom východe a v Amerike sú povolené do 29. apríla 2026, uvádza sa v príspevku na webovej stránke amerického ministerstva financií.
Sú to prvé priame sankcie USA voči ruským subjektom v Trumpovom druhom funkčnom období.
Minulý mesiac americké ministerstvo financií povolilo firmám rokovať s Lukoilom do 13. decembra o kúpe jeho zahraničných aktív, ale na uzavretie konkrétnej dohody budú potrebovať schválenie od Washingtonu.
Lukoil má približne 200 značkových čerpacích staníc v New Jersey, Pensylvánii a New Yorku. Je tiež jedným z popredných maloobchodných hráčov v Moldavsku a Bulharsku a prevádzkuje približne 600 čerpacích staníc v Turecku a viac ako 300 v Rumunsku.
