USA pozastavia na jeden mesiac clá na dovoz z Mexika

Mexico City 3. februára (TASR) - Spojené štáty pozastavia na jeden mesiac plošné clá, ktoré na dovoz z Mexika uvalil americký prezident Donald Trump, oznámila v pondelok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová po telefonickom rozhovore s Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V rámci série dohôd medzi úzko prepojenými susedmi posilní Mexiko bezpečnosť na hranici so Spojenými štátmi v boji proti obchodovaniu s drogami, uviedla prezidentka. "S prezidentom Trumpom sme mali dobrý rozhovor s veľkým rešpektom k našim vzťahom a suverenite," dodala mexická prezidentka na sociálnej sieti X. "Mexiko okamžite posilní severnú hranicu 10.000 vojakmi Národnej gardy, aby zabránilo pašovaniu drog z Mexika do Spojených štátov, najmä fentanylu," pokračovala Sheinbaumová, podľa ktorej sa Washington zaviazal, že bude pracovať na tom, aby "zabránili pašovaniu vysoko účinných zbraní do Mexika".



"Odteraz sú clá pozastavené na jeden mesiac a tímy oboch krajín začnú ešte v pondelok pracovať na otázkach bezpečnosti a obchodu," uzavrela Sheinbaumová. Odklad ciel potvrdil aj Trump, ktorý v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že rozhovor s mexickou hlavou štátu bol "veľmi priateľský", a dodal, že obe krajiny budú počas tohto jednomesačného obdobia rokovať.



Trump v sobotu (1. 2.) nariadil uvaliť 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka (4. 2.). Biely dom uviedol, že cieľom týchto opatrení je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a rovnako oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Všetky tri zasiahnuté krajiny prisľúbili protiopatrenia.