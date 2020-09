USA pozastavili clá na dovoz hliníka z Kanady

Washington 16. septembra (TASR) - Americká vláda pozastavila minimálne do konca roka clá na dovoz hliníka z Kanady 1 mesiac po ich zavedení. V utorok (15. 9.) večer, tesne predtým, ako mala Kanada predstaviť odvetné opatrenia, to oznámil Úrad obchodného predstaviteľa prezidenta USA (USTR).



"USA po konzultáciách s kanadskou vládou prišli k záveru, že obchod s nelegovaným surovým hliníkom sa v posledných štyroch mesiacoch 2020 zrejme znormalizuje, pričom import prudko klesá po výraznom náraste na začiatku roka," uviedol USTR. To znamená, že dodatočné clo vo výške 10 % sa retroaktívne s platnosťou od 1. septembra opäť zrušilo.



Úrad obchodného predstaviteľa však uviedol, že objem dovozu sa bude pravidelne kontrolovať a ak zasa prekročí v priemere okolo 70.000 ton mesačne, môže sa clo opäť zaviesť. Kanada po rozhodnutí o zavedení cla v auguste ohlásila odvetné clá v rovnakej výške.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa najprv zaviedla clá na dovoz hliníka a ocele z Kanady v roku 2018, keď ako dôvod uviedla ohrozenie národnej bezpečnosti. V máji potom clá zrušila, aby umožnila dosiahnutie novej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou. Trump opäť uvalil clá na import kanadského hliníka v auguste a obvinil Kanadu z toho, že zaplavila trh v USA hliníkom a porušila svoje sľuby.