USA: Pred získaním zelenej karty si úrady preveria sociálne siete

Washington 9. apríla (TASR) - Americké imigračné úrady v stredu oznámili, že si preveria účty na sociálnych sieťach a odmietnu víza či povolenia na pobyt osobám zverejňujúcim obsah, ktorý považuje administratíva prezidenta Trumpa za antisemitský. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Za antisemitské sa budú považovať napríklad príspevky na podporu skupín, ktoré USA klasifikuje ako teroristické. Patria k nim palestínske militantné hnutie Hamas, libanonský Hizballáh či jemenskí povstalci húsíovia.



Ministerka pre národnú bezpečnosť Kristi Noemová podľa hovorkyne zdôraznila, že ľudia, ktorí „prídu do Ameriky a skrývajú sa za prvý dodatok (ústavy garantujúci slobodu prejavu), čím obhajujú antisemitské násilie a terorizmus“, v krajine „nie sú vítaní“.



Úrad pre občianstvo a prisťahovalectvo USA „bude pri posudzovaní považovať za negatívny faktor obsah na sociálnych sieťach, ktorý naznačuje, že cudzinec schvaľuje, obhajuje, propaguje alebo podporuje antisemitský terorizmus, antisemitské teroristické organizácie alebo iné antisemitské aktivity,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Nová politika nadobúda účinnosť okamžite a bude vzťahovať na študentské víza a žiadosti o udelenie tzv. zelenej karty potrebnej pre trvalý pobyt v Spojených štátoch.



Minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý mesiac uviedol, že odobral víza približne 300 ľuďom a že tak robí každý deň. Skonštatoval, že občania iných štátov nemajú rovnaké práva ako Američania a že vydávanie či zamietanie víz spadá do jeho kompetencie, nie do kompetencie súdov.



Viacerí ľudia, ktorí prišli o víza, tvrdia, že nikdy nevyjadrovali antipatie voči Židom, píše AFP.