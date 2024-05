USA predbehli Čínu a stali sa najväčším obchodným partnerom Nemecka

Berlín 9. mája (TASR) - Spojené štáty americké predbehli Čínu a stali sa najväčším obchodným partnerom Nemecka v 1. štvrťroku 2024. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výpočtov Reuters, ktoré sa opierajú o oficiálne údaje nemeckého štatistického úradu, obchodná výmena Nemecka s USA dosiahla v prvých troch mesiacoch tohto roka 63 miliárd eur, zatiaľ čo v prípade Číny to bolo len necelých 60 miliárd eur.



V roku 2023 bola Čína ôsmy rok po sebe najväčším obchodným partnerom Nemecka s celkovou hodnotou obchodu (export aj import) 253 miliárd eur. To však bolo už len o niekoľko stoviek miliónov menej ako v prípade USA.



"Nemecký vývoz do USA teraz ešte viac vzrástol vďaka tamojšej robustnej ekonomike, zatiaľ čo vývoz do Číny aj dovoz klesli," vysvetlil ekonóm Commerzbank Vincent Stamer náskok USA v 1. štvrťroku. Svoju úlohu podľa neho zohrali aj štrukturálne dôvody.



"Čína sa posunula v rebríčku hodnotového reťazca nahor a sama čoraz viac vyrába zložitejší tovar, ktorý dovážala z Nemecka. A nemecké spoločnosti zase vyrábajú čoraz viac produktov lokálne," uviedol.



Nemecko chce tiež znížiť svoju závislosť od dovozu z Číny po tom, ako vojna na Ukrajine odhalila, aké problémy spôsobila vláde v Berlíne veľká závislosť na dovoze plynu z Ruska. Najväčšia európska ekonomika v súvislosti s Čínou poukázala tiež na politické rozdiely a v minuloročnom oznámení o novej čínskej stratégii obvinila Peking z "nečestných praktík". Napriek tomu je Berlín v otázke politických krokov na zníženie tejto závislosti pomerne vágny.



Nemecký dovoz tovaru z Číny klesol v 1. štvrťroku 2024 medziročne takmer o 12 % a vývoz tovaru do Číny sa znížil o niečo viac ako 1 % podľa nemeckého ekonomického inštitútu IW.



"Pravdepodobne k tomu prispieva skutočnosť, že čínska ekonomika dosahuje horšie výsledky, ako mnohí dúfali, zatiaľ čo americká ekonomika prekračuje očakávania," povedal Jürgen Matthes z IW.



USA sa v súčasnosti podieľajú približne 10 % na vývoze z Nemecka, zatiaľ čo podiel Číny klesol na menej ako 6 %, povedal Matthes.



"S jasným globálnym protivetrom pre nemecký ekonomický model sa zdá, že dochádza k jeho preorientovaniu, aj geopoliticky motivovanému, a to preč od systémového rivala Číny a smerom k transatlantickému partnerovi USA," dodal.



Nie je však jasné, či to bude pokračovať. Ak sa po novembrových prezidentských voľbách v USA zmení administratíva a zvíťazí Donald Trump, Biely dom sa posunie smerom k zatváraniu trhov a tento proces by sa mohol zastaviť, skonštatoval Dirk Jandura, prezident obchodnej asociácie BGA.