Čína stratila najväčší podiel na ťažbe bitcoinu, predbehli ju USA

Londýn/Washington 18. októbra (TASR) - USA predbehli Čínu a získali najväčší podiel na svetovej ťažbe bitcoinov. Ukázali to v pondelok údaje, ktoré zverejnilo britské Cambridgeské centrum pre alternatívne peňažné prostriedky (Cambridge Centre for Alternative Finance).



Čínske úrady začiatkom tohto roka zakázali ťažbu virtuálnych mien, čo spôsobilo, že sa ťažba bitcoinov zastavila a presunula do zahraničia.



Čínsky podiel na výkone počítačov pripojených k globálnej bitcoinovej sieti, známej ako „hash rate“, do júla klesol na nulu zo 44 % v máji, ukázali údaje Cambridgeského centra.



USA majú teraz najväčší podiel na ťažbe známej digitálnej meny, pričom na konci augusta dosiahli približne 35,4 % z celosvetovej hash rate. Nasledovali Kazachstan a Rusko, dodali britskí experti.