< sekcia Ekonomika
USA predĺžili lehotu na predaj zahraničných aktív Lukoilu
Autor TASR
Washington 29. apríla (TASR) - Americké ministerstvo financií predĺžilo termín na predaj zahraničných aktív ruskej ropnej spoločnosti Lukoil do 30. mája 2026. Licenciu, pôvodne platnú do 17. januára, už niekoľkokrát predĺžili, naposledy do 1. mája. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na vyhlásenie Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) pri Ministerstve financií USA.
Licencia povoľuje transakcie súvisiace s rokovaniami o predaji, prevode alebo postúpení spoločnosti Lukoil International GmbH a jej aktív. Zakazuje tiež prevod akýchkoľvek finančných prostriedkov fyzickým osobám v Rusku alebo na ruské účty.
Minulý rok v októbri americké ministerstvo financií zaradilo ruské ropné koncerny Lukoil a Rosnefť, ako aj 34 ich dcérskych spoločností na rozšírený zoznam sankcií. Medzi kľúčové zahraničné aktíva Lukoilu patrili ku koncu januára dve rafinérie v Rumunsku a Bulharsku, ako aj ropné pole West Qurna-2 na juhu Iraku, ktoré patrí medzi najväčšie na svete.
