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USA predĺžili MOL lehotu na prevzatie podielu v spoločnosti NIS
NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom jej dcéry Gazprom Nefť, podlieha americkým sankciám od novembra 2025.
Autor TASR
Budapešť 1. júla (TASR) - Spojené štáty poskytli maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL ďalší mesiac na dokončenie rokovaní o prevzatí kontrolného podielu v spoločnosti Naftna Industrija Srbije (NIS), ktorá je spolu so svojím majoritným vlastníkom Gazprom Nefť terčom amerických sankcií. Lehota na rokovania bola opäť predĺžená, tentoraz do 31. júla, oznámila v stredu MOL. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Spoločnosť MOL dostala od Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií oficiálne povolenie pokračovať v rokovaniach o akvizícii kontrolného podielu v spoločnosti NIS do 31. júla 2026,“ uviedol koncern vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke Budapeštianskej burzy cenných papierov (BSE). Po získaní predchádzajúceho súhlasu od amerického ministerstva financií začiatkom júna MOL oznámil, že rokovania pokročili a že očakáva skoré dokončenie potrebnej dokumentácie. Srbská strana zase uviedla, že všetky kľúčové záležitosti už sú dohodnuté.
NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom jej dcéry Gazprom Nefť, podlieha americkým sankciám od novembra 2025. Spoločnosť je prevádzkovateľom jedinej srbskej rafinérie, ktorá sa nachádza v meste Pančevo pri Belehrade.
Gazprom už v polovici januára podpísal záväznú dohodu s maďarskou skupinou MOL o predaji svojho podielu vo výške 56,15 % v NIS. Zvyšný podiel je v rukách srbskej vlády. Podľa pôvodného plánu sa mala transakcia dokončiť do 24. marca.
Srbská vláda oznámila plány na zvýšenie svojho podielu v spoločnosti o 5 %, čo by jej umožnilo ovplyvňovať niektoré rozhodnutia akcionárov. MOL takisto rokuje s ropným koncernom ADNOC so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorý prejavil záujem stať sa menšinovým akcionárom v srbskej spoločnosti.
„Spoločnosť MOL dostala od Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií oficiálne povolenie pokračovať v rokovaniach o akvizícii kontrolného podielu v spoločnosti NIS do 31. júla 2026,“ uviedol koncern vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke Budapeštianskej burzy cenných papierov (BSE). Po získaní predchádzajúceho súhlasu od amerického ministerstva financií začiatkom júna MOL oznámil, že rokovania pokročili a že očakáva skoré dokončenie potrebnej dokumentácie. Srbská strana zase uviedla, že všetky kľúčové záležitosti už sú dohodnuté.
NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom jej dcéry Gazprom Nefť, podlieha americkým sankciám od novembra 2025. Spoločnosť je prevádzkovateľom jedinej srbskej rafinérie, ktorá sa nachádza v meste Pančevo pri Belehrade.
Gazprom už v polovici januára podpísal záväznú dohodu s maďarskou skupinou MOL o predaji svojho podielu vo výške 56,15 % v NIS. Zvyšný podiel je v rukách srbskej vlády. Podľa pôvodného plánu sa mala transakcia dokončiť do 24. marca.
Srbská vláda oznámila plány na zvýšenie svojho podielu v spoločnosti o 5 %, čo by jej umožnilo ovplyvňovať niektoré rozhodnutia akcionárov. MOL takisto rokuje s ropným koncernom ADNOC so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorý prejavil záujem stať sa menšinovým akcionárom v srbskej spoločnosti.