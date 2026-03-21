USA predĺžili srbskej rafinérii NIS dočasnú výnimku zo sankcií
NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej spoločnosti Gazprom, podlieha americkým sankciám od novembra 2025.
Autor TASR
Belehrad/Pančevo/Washington 21. marca (TASR) - USA predĺžili srbskej rafinérii NIS dočasnú výnimku zo sankcií, ktorá jej umožní fungovať do polovice apríla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií v noci na piatok (20. 3.) predĺžil prevádzkovú licenciu pre jedinú srbskú rafinériu NIS v Pančeve pri Belehrade do 17. apríla. V piatok to potvrdilo srbské ministerstvo energetiky.
NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej spoločnosti Gazprom, podlieha americkým sankciám od novembra 2025.
Gazprom už v polovici januára podpísal záväznú dohodu s maďarskou skupinou MOL o predaji svojho podielu vo výške 56,15 % v NIS. Zvyšný podiel je v rukách srbskej vlády. Podľa pôvodného plánu by sa mala transakcia dokončiť do 24. marca.
Srbský prezident Aleksandar Vučič však vo štvrtok (19. 3.) nechcel potvrdiť, či sa termín podarí dodržať vzhľadom na ropnú krízu spôsobenú vojnou na Blízkom východe. Dodal, že predĺženie licencie pre NIS je mimoriadne dôležité v čase, keď ceny ropy na svetových trhoch každý deň rastú.
