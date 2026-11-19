< sekcia Ekonomika
USA predĺžili výnimku zo sankcií pre ruský ropný koncern Lukoil
V októbri 2015 zaradilo ministerstvo financií USA koncerny Lukoil a Rosnefť spolu s 34 ich dcérskymi spoločnosťami na rozšírený zoznam amerických sankcií.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Americké ministerstvo financií vo štvrtok predĺžilo do 19. decembra výnimku zo sankcií pre ruský ropný koncern Lukoil. Výnimka sa týka transakcií, ktoré súvisia s rokovaniami o predaji zahraničných aktív tejto spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Aktualizovaný dokument zverejnil na svojej webovej stránke Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý spadá pod americké ministerstvo financií. Platnosť licencie, ktorá mala pôvodne trvať do 17. januára, bola odvtedy viackrát predĺžená - naposledy do 21. novembra. Licencia vyníma spod amerických sankcií transakcie týkajúce sa rokovaní o „predaji, odpredaji alebo prevode spoločnosti Lukoil International GmbH“ a jej aktív.
V októbri 2015 zaradilo ministerstvo financií USA koncerny Lukoil a Rosnefť spolu s 34 ich dcérskymi spoločnosťami na rozšírený zoznam amerických sankcií. Následne úrad OFAC vydal licenciu, ktorá povoľuje rokovania o predaji aktív spoločnosti Lukoil.
Aktualizovaný dokument zverejnil na svojej webovej stránke Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý spadá pod americké ministerstvo financií. Platnosť licencie, ktorá mala pôvodne trvať do 17. januára, bola odvtedy viackrát predĺžená - naposledy do 21. novembra. Licencia vyníma spod amerických sankcií transakcie týkajúce sa rokovaní o „predaji, odpredaji alebo prevode spoločnosti Lukoil International GmbH“ a jej aktív.
V októbri 2015 zaradilo ministerstvo financií USA koncerny Lukoil a Rosnefť spolu s 34 ich dcérskymi spoločnosťami na rozšírený zoznam amerických sankcií. Následne úrad OFAC vydal licenciu, ktorá povoľuje rokovania o predaji aktív spoločnosti Lukoil.