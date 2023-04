USA predstavili prísne emisné pravidlá na prechod k elektromobilom

New York 12. apríla (TASR) – Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v stredu predstavila návrh nových a prísnych limitov pre emisie automobilov. Cieľom je urýchliť prechod od spaľovacích motorov k elektrickým, pričom do roku 2032 by až dve tretiny nových predaných áut v USA mali byť elektrické. To je takmer desaťnásobný nárast oproti súčasnému predaju elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Očakáva sa, že nové prísne normy pre emisie povedú k zvýšeniu výroby elektrických vozidiel. Americké a zahraničné automobilky už oznámili značné investície do ich výroby.



Šéf Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) Michael Regan označil nové normy za "najprísnejšie" v histórii, prinesú zníženie znečistenia v priemere o 13 % ročne. EPA navrhuje tiež nové prísnejšie emisné normy aj pre stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá do roku 2032.



Návrh bude otvorený na verejné pripomienkovanie a je ďalším zo série krokov, ktoré majú pomôcť k masovému zavádzaniu elektromobilov v USA. Pravidlá výslovne nenariaďujú väčšiu výrobu elektrických vozidiel, ale očakáva sa, že prísne emisné ciele urýchlia prechod od spaľovacích motorov.



Predchádzajúce emisné pravidlá viedli výrobcov vozidiel k používaniu materiálov s ľahšou hmotnosťou alebo väčšiemu využívaniu aerodynamicky a efektívnych dizajnov na úsporu energie. Boli však predmetom búrlivých politických diskusií.



EPA za vlády Bidenovho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa zrušila nariadenia o emisiách automobilov, čo viedlo k niekoľkým dlhým súdnym sporom a prinieslo neistotu výrobcom.



V minulom roku 2022 mali elektrické vozidlá 5,8-percentný podiel na americkom trhu s novými autami, čo bolo viac ako 3,2 % v roku 2021, uvádza Cox Automotive.



V 1. štvrťroku 2023 sa podiel elektrických vozidiel na celkovom predaji nových áut v USA zvýšil na 7,2 % No hoci ich predaj rastie, doterajšie údaje naznačujú, že odvetvie má pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa čo i len priblížilo k cieľom Bidenovej administratívy. Hlavnými faktormi, ktoré brzdia predaj elektrických áut, sú vysoké ceny a príliš málo nabíjacích staníc.