USA prehodnocujú kroky týkajúce sa ciel pre Čínu

Washington 11. augusta (TASR) - Vojenské manévre Číny okolo ostrova Taiwan viedli predstaviteľov americkej administratívy k tomu, aby prehodnotili svoje úvahy o tom, či zrušiť niektoré clá alebo potenciálne uvaliť iné na Peking. Nakoniec tieto možnosti zatiaľ odložili bokom. Uviedla to televízia CNBS s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami.Prezident Joe Biden v tejto veci zatiaľ nerozhodol. Jeho tím už mesiace zvažuje spôsoby, ako znížiť náklady na clá uvalené na čínsky dovoz počas vlády jeho predchodcu Donalda Trumpa, keďže sa snaží utlmiť prudko stúpajúcu infláciu.USA zvažovali kombináciu odstránenia niektorých ciel a zároveň spustenie nového vyšetrovania potenciálnych oblastí pre ďalšie clá, ako aj rozšírenie zoznamu výnimiek z ciel na pomoc americkým spoločnostiam, ktoré môžu dostať len určité dodávky z Číny.Clá predražujú čínsky dovoz do USA, čím sú výrobky pre spotrebiteľov drahšie. Znížiť infláciu je hlavným cieľom demokratického prezidenta Bidena pred novembrovými voľbami do Kongresu, v ktorých by mohli získať kontrolu nad jednou alebo oboma komorami opoziční republikáni.Reakcia Pekingu na minulotýždňovú návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane viedla administratívu k novému "", keďže nechce urobiť nič, čo by Čína mohla považovať za eskaláciu, a zároveň sa snaží vyhnúť tomu, aby jej kroky boli vnímané ako ústupok zoči-voči agresii komunistickej Číny.Trumpova administratíva schválila výnimky z ciel pre viac ako 2200 kategórií dovážaných položiek vrátane mnohých kritických priemyselných komponentov a chemikálií. Tie však vypršali, keď Biden nastúpil do úradu v januári 2021. Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová obnovila len 352 z nich. Priemyselné skupiny a viac ako 140 amerických zákonodarcov ju vyzvali, aby výrazne zvýšila počet výnimiek.Ďalšie kroky Bidenovej administratívy by mohli mať významný vplyv na obchod medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami v hodnote stoviek miliárd dolárov.Americké priemyselné odvetvia od spotrebnej elektroniky až po automobilový a letecký priemysel a tiež maloobchodníci sa dožadujú, aby Biden zrušil clá vo výške 25 % na čínsky import, pretože zápasia s rastúcimi nákladmi a obmedzenými dodávkami.Niektorí vysokí úradníci vrátane ministerky financií Janet Yellenovej tvrdia, že clá boli uvalené na "", čo zbytočne zvýšilo náklady pre spotrebiteľov a podniky, a ich odstránenie by mohlo pomôcť zmierniť vysokú infláciu. Taiová však argumentuje, že clá sú "", ktorý by sa mal použiť na nátlak na Čínu, aby zmenila svoje správanie.