USA pridali Tencent a CATL na zoznam firiem pomáhajúcim čínskej armáde

Peking/Washington 7. januára (TASR) - Čína v utorok obvinila USA z "nespravodlivého útlaku" po tom, čo americké ministerstvo obrany pridalo technologického giganta Tencent a výrobcu batérií CATL na zoznam spoločností, ktoré údajne spolupracujú s čínskou armádou. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Čína je vždy rozhodne proti zovšeobecňovaniu koncepcie národnej bezpečnosti zo strany USA, vytváraniu rôznych diskriminačných zoznamov, bezdôvodnému utláčaniu čínskych podnikov a obmedzovaniu vysokokvalitného rozvoja Číny," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na brífingu.



Ministerstvo obrany USA v pondelok (6. 1.) pridalo na zoznam viacerých čínskych technologických gigantov vrátane lídra v oblasti hier a sociálnych médií Tencent Holdings, výrobcu batérií CATL, výrobcu čipov Changxin Memory Technologies, Quectel Wireless, výrobcu dronov Autel Robotics a najväčšiu čínsku prepravnú spoločnosť Cosco Shipping Holdings. USA zaradili na zoznam aj dva subjekty, ktoré vlastní čínsky štátny ropný koncern China National Offshore Oil Corporation: CNOOC China Ltd a CNOOC International Trading.



USA každý rok aktualizujú zoznam čínskych spoločností, ktoré majú spojenie s armádou. A hoci ich zaradenie na zoznam neznamená okamžité zákazy spolupráce, môže byť ranou pre povesť dotknutých spoločností a predstavuje rázne varovanie pre subjekty a firmy v USA o rizikách obchodovania s nimi. Mohlo by to takisto zvýšiť tlak na ministerstvo financií USA, aby sankcionovalo spoločnosti.



Akcie spoločnosti Tencent kótované na burze v Hongkongu klesli až o 7 % v utorok na začiatku obchodovania.



Tencent vo vyhlásení uviedol, že jeho zaradenie na zoznam bolo "jasnou chybou".



"Nie sme vojenská spoločnosť ani dodávateľ. Na rozdiel od sankcií alebo kontroly vývozu nemá tento zoznam žiadny vplyv na naše podnikanie," uviedol vo vyhlásení.



CATL, najväčší svetový výrobca batérií pre elektrické vozidlá, ktorého akcie kótované na burze v Šen-čene klesli o viac ako 5 %, rovnako označil zaradenie na zoznam za chybu a tvrdí, že sa "nezapája do žiadnych vojenských aktivít".



Aj hovorca Quectel uviedol, že spoločnosť "nespolupracuje s armádou v žiadnej krajine a žiada Pentagon, aby prehodnotil svoje označenie, ktoré bolo zjavne chybné". Akcie Quectel klesli takmer o 7 %.



Akcie Cosco kótované v Hongkongu sa znížili o viac ako 4 %.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone vyzvalo USA, aby napravili svoje "diskriminačné praktiky", pričom dodalo, že Čína bude chrániť legitímne práva a záujmy svojich vlastných firiem.



Aktualizovaný zoznam je jedným z mnohých opatrení, ktoré Washington v uplynulých rokoch prijal s cieľom ukázať a obmedziť čínske spoločnosti, o ktorých hovorí, že predstavujú bezpečnostné riziká a zhoršujú napäté vzťahy medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.