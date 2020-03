USA pripravujú balík stimulov v hodnote 2 bilióny USD

Washington 22. marca (TASR) - Balík stimulov, o ktorom rokuje americký Senát, na zmiernenie ekonomických škôd pandémie nového koronavírusu, bude mať zrejme hodnotu viac ako 2 bilióny USD (1,87 bilióna eur), uviedol v sobotu ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.



Balík zodpovedá približne 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov, povedal Kudlow novinárom, keď išiel na stretnutie s republikánskymi senátormi. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s tým, čo administratíva prezidenta Donalda Trumpa požadovala ešte pred niekoľkými dňami.



Kudlow tiež uviedol, že malé firmy budú mať daňové prázdniny. Nie je však jasné, či tie sú súčasťou balíka alebo či to je podpora navyše mimo tohto balíka.



Senát je pod veľkým tlakom, aby čo najrýchlejšie dokončil plán na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie. Trumpova administratíva požaduje, aby sa dohodli do pondelka (23. 3.).



V USA sa očakáva prudký nárast nezamestnanosti. Ministerstvo práce by malo vo štvrtok (26. 3.) zverejniť správu o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Ekonómovia predpokladajú, že číslo zatieni aj počty zaznamenané počas najhorších období poslednej finančnej krízy alebo počas recesie začiatkom 80. rokov minulého storočia.



Bank of America predpovedá, že počet žiadostí o podporu vyskočí na 3 milióny. Očakáva sa, že čísla budú mimoriadne zlé. Podľa niektorých mediálnych správ Trumpova administratíva dokonca požiadala štátnych predstaviteľov, aby odložili zverejnenie presných čísel.



(1 EUR = 1,0707 USD)