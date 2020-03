USA revidovali nadol rast produktivity aj nákladov na prácu

Washington 5. marca (TASR) - Rast produktivity práce v USA bol vo 4. štvrťroku pomalší, ako signalizovali predbežné údaje. A slabší bol aj rast nákladov na prácu. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Konkrétne, produktivita práce v USA za tri mesiace do konca decembra 2019 vzrástla medziročne o 1,2 %, a nie o 1,4 %, ako naznačili predbežné údaje, uviedlo ministerstvo práce.



Napriek tomu bol výsledok za 4. kvartál lepší ako v predchádzajúcom, 3. štvrťroku 2019, keď produktivita práce klesla o 0,3 %.



Ekonómovia očakávali, že ministerstvo nezmení údaje za 4. kvartál a ponechá tempo rastu produktivity na úrovni 1,4 %.



Za celý minulý rok sa produktivita práce v USA zvýšila o 1,8 %.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že aj jednotkové náklady na prácu stúpli vo 4. štvrťroku menej, medzikvartálne o 0,9 % namiesto o 1,4 %. Ministerstvo zároveň revidovalo smerom nadol aj údaje za predchádzajúce tri mesiace do konca septembra 2019, keď sa jednotkové náklady na prácu zvýšili len o 0,2 % namiesto o 2,5 %, ako informovalo vo februári.



V medziročnom porovnaní vzrástli mzdové náklady v USA v posledných troch mesiacoch minulého roka o 1,7 %. To je tiež menej ako o 2,4 % pri februárovom odhade.



Za celý rok 2019 sa mzdové náklady zvýšili o 1,7 % po náraste o 1,8 % v roku 2018, čo naznačuje, že inflácia bude pravdepodobne naďalej klesať pod 2-% cieľ Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky.