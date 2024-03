USA revidovali pravidlá, ktoré obmedzujú vývoz čipov do Číny

Washington 31. marca (TASR) - Administratíva prezidenta Joea Bidena v piatok (29. 3.) revidovala pravidlá, ktorých cieľom je sťažiť Číne prístup k americkým čipom umelej inteligencie (AI) a nástrojom na výrobu čipov. Spojené štáty sa týmto spôsobom z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť snažia pribrzdiť vývoj výroby čipov v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom týchto pravidiel, ktoré boli zverejnené v októbri, je zastaviť dodávky pokročilých čipov umelej inteligencie, navrhnutých spoločnosťou Nvidia a ďalšími firmami, do Číny. Washington takto zvyšuje tlak na Peking v súvislosti s obavami, že jeho technologický sektor by mohol pomôcť posilniť čínsku armádu.



Nové pravidlá, ktoré majú 166 strán, nadobudnú účinnosť vo štvrtok (4. 4.). Ozrejmujú napríklad, že reštrikcie na dodávky čipov sa vzťahujú aj na prenosné počítače, ktoré obsahujú tieto čipy. Americké ministerstvo obchodu, ktoré má starosti kontrolu vývozu, uviedlo, že naďalej bude aktualizovať reštrikcie, týkajúce sa dodávok technológií do Číny s cieľom ich zefektívnenia a doladenia.