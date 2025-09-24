< sekcia Ekonomika
USA rokujú s Argentínou o swapovej linke v hodnote 20 miliárd USD
Autor TASR
Washington 24. septembra (TASR) - Spojené štáty rokujú s Argentínou o poskytnutí swapovej linky, ktorá by krajine umožnila prístup k dolárom, oznámil v stredu americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ministerstvo financií v súčasnosti rokuje s argentínskymi predstaviteľmi o swapovej linke v hodnote 20 miliárd USD,“ napísal Bessent na sociálnej sieti X deň po tom, ako americký prezident Donald Trump hovoril s argentínskym prezidentom Javierom Mileiom. Trump v utorok (23. 9.) na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že Spojené štáty Argentíne pomôžu, hoci si nemyslí, že „potrebujú záchranný balík“.
Argentínske peso prudko klesá, odkedy Mileiho stranu vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra porazilo stredoľavé peronistické hnutie. Hlasovanie bolo vnímané ako dôležitý test pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Argentíne naplánované na 26. októbra. „Ako uviedol prezident Trump, sme pripravení urobiť všetko, čo je potrebné na podporu Argentíny,“ napísal Bessent. Argentína „má nástroje na porazenie špekulantov vrátane tých, ktorí sa snažia destabilizovať argentínske trhy pre politické ciele“, dodal americký minister.
