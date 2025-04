USA rokujú s Čínou, cieľom je ukončiť obchodnú vojnu, tvrdí Trump

Washington 18. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty rokujú s Čínou o clách. Verí, že sa najväčšie svetové ekonomiky dokážu dohodnúť na ukončení tvrdej obchodnej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Áno, komunikujeme s Čínou,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Prezident potvrdil, že od zvýšenia ciel na 145 percent na čínske dovozy došlo k niekoľkým debatám.



Pri otázke, či viedol rozhovory priamo s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, bol však Trump zdržanlivý, píše AFP.



„Nikdy som nepovedal, či k nim došlo alebo nie,“ poznamenal a dodal, že „to jednoducho nie je vhodné“.



„Myslím si, že s Čínou uzavrieme veľmi dobrú dohodu,“ povedal predtým v Bielom dome počas návštevy talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá prišla do USA na rokovania zamerané na ukončenie amerických ciel voči Európskej únii.



Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Vzápätí však ich platnosť odložil o 90 dní pre väčšinu sveta vrátane Európskej únie. Výnimkou bola len Čína, ktorej clá ešte zdvihol, a to až na 145 percent.