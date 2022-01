USA rokujú s výrobcami energií o dodávkach do EÚ

Washington 25. januára (TASR) - Spojené štáty americké rokujú s kľúčovými krajinami a spoločnosťami vyrábajúcimi energie na celom svete, aby spoznali ich ochotu a schopnosť presmerovať dodávky do Európy, ak by to bolo potrebné v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedli v utorok vysokí predstavitelia administratívy prezidenta Joea Bidena, ktorí nechceli byť menovaní.



V telefonickom rozhovore s novinármi úradníci nemenovali konkrétne krajiny alebo spoločnosti, s ktorými rokovali, s cieľom zabezpečiť nepretržitý tok energie do Európy po zvyšok zimy, ale uviedli, že ide o široký okruh dodávateľov vrátane predajcov skvapalneného zemného plynu (LNG).



Európska únia je závislá na dodávkach plynu z Ruska, ktoré pokrývajú zhruba tretinu jej spotreby a akýkoľvek konflikty by mohli tieto dodávky narušiť. Európa už pritom zápasí s energetickou krízou, ktorú spôsobili nedostatočné dodávky plynu a rekordné ceny elektriny. Spotrebiteľom sa tak zvýšili účty za energie a firmám stúpli náklady. V niektorých krajinách už drahé energie vyvolali protesty.



"Pracujeme na identifikácii ďalších objemov neruského zemného plynu z rôznych oblastí sveta, od severnej Afriky a Blízkeho východu až po Áziu a Spojené štáty americké," povedal jeden z predstaviteľov administratívy USA pod podmienkou zachovania anonymity.



Dodal, že Washington diskutuje aj s veľkými producentmi zemného plynu na celom svete, aby zmapoval ich kapacitu a ochotu dočasne zvýšiť produkciu zemného plynu a prideliť tieto objemy európskym nákupcom.



Rusko zhromaždilo odhadom 100.000 vojakov v dosahu ukrajinských hraníc a obklopilo krajinu zo severu, východu a juhu.



Moskva popiera, že by plánovala inváziu a tvrdí, že reakcia Západu je dôkazom, že Rusko je cieľom a nie podnecovateľom agresie.