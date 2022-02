USA rokujú so spojencami o uvoľnení 60 miliónov barelov ropy z rezerv

Washington 28. februára (TASR) - Spojené štáty diskutujú so spojencami o uvoľnení celkovo 60 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy zo strategických rezerv, uviedli zdroje oboznámené so situáciou. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu, ktorý zvýšil ceny ropy nad 100 USD (89,29 eura) za barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Spojené štáty by mohli zo strategických rezerv uvoľniť 30 miliónov barelov ropy a ďalších 30 miliónov by zo svojich zásob mali uvoľniť spojenci. Zatiaľ sa však ešte nedospelo k rozhodnutiu. USA koordinujú svoje kroky s členmi Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).



Ministri Európskej únie (EÚ) budú o uvoľnení ropy z rezerv rokovať v pondelok, uviedla eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.



Ceny ropy sa minulý týždeň dostali nad 105 USD za barel prvýkrát od roku 2014 pre obavy z prerušenia dodávok z Ruska. To ešte viac podporí už aj tak vysoké inflačné tlaky v spotrebiteľských krajinách, čo ohrozuje zotavovanie ich ekonomík z koronakrízy.



(1 EUR = 1,1199 USD)