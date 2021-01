USA rozšírili zoznam firiem spolupracujúcich s armádou

Washington/Peking 15. januára (TASR) - Odchádzajúca administratíva prezidenta Donalda Trumpa rozšírila tento týždeň čiernu listinu čínskych firiem spolupracujúcich s ozbrojenými silami o ďalších deväť podnikov. Medzi nimi aj o výrobcu smartfónov Xiaomi a výrobcu lietadiel Comac.



Americké ministerstvo obrany uviedlo, že zaradilo tieto firmy na čiernu listinu spoločností, ktoré majú podľa neho väzby na čínsku armádu. Ako uviedol denník South China Morning Post, celkovo je tak teraz na americkom zozname 44 podnikov.



Najnovšie sa na zozname objavil čínsky výrobca smartfónov Xiaomi. Okrem neho tam USA zaradili aj štátneho výrobcu lietadiel Comac.



Na tieto firmy sa tak bude vzťahovať zákaz amerických investícií. Príslušné nariadenie podpísal Donald Trump ešte v novembri minulého roka s tým, že americké spoločnosti, ktoré v dotknutých firmách majú podiely, ich musia najneskôr do 11. novembra 2021 predať. Akcie Xiaomi klesli v piatok v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov zhruba o 10 %.



Krok USA povedie k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, a to iba pár dní pred nástupom nového prezidenta Joea Bidena do funkcie. Bidenov tím sa k rozhodnutiu končiacej administratívy nevyjadril.