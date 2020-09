USA sa nepáči, že ByteDance chce väčšinový podiel v TikToku

Peking/Washington 17. septembra (TASR) - Návrh čínskej spoločnosti ByteDance, vlastníka aplikácie TikTok, aby sa americká softvérová firma Oracle stala technologickým partnerom aplikácie v USA, si vyžaduje súhlas čínskych a amerických predstaviteľov.



Podľa zdroja oboznámeného so situáciou návrh predpokladá, že sa Oracle stane „dôveryhodným“ technologickým partnerom TikToku, v ktorom bude mať ByteDance väčšinový podiel.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má pritom obavy, že by TikTok mohol odovzdať údaje o amerických užívateľoch populárnej platformy na zdieľanie videí čínskej vláde. Nariadila preto zakázať aplikáciu od 20. septembra, pokiaľ nebudú jej americké operácie predané firme z USA.



Začiatkom tohto týždňa zverejnili médiá správu, že ByteDance sa namiesto predaja operácií TikToku v USA snaží o uzatvorenie partnerstva so softvérovým koncernom Oracle. ByteDance by si tak ponechal väčšinový podiel v aplikácii a Oracle a ďalším americkým partnerom by zostali menšinové podiely. Informovala o tom v stredu (16. 9.) neskoro večer agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou. Oracle by mal podľa tejto správy plný prístup ku kódovej báze TikToku. Inými slovami, Oracle by získal kľúče od hradu, ale ByteDance by kráľovstvo naďalej vlastnil.



Biely dom a výbor pre zahraničné investície v USA však stále dohodu medzi Oracle a ByteDance nepodpísali. Trump v tejto súvislosti uviedol, že vo štvrtok ráno miestneho času vo Washingtone bude mať brífing, no zatiaľ nie je pripravený dohodu schváliť. Podľa denníka The Wall Street Journal sú predstavitelia Trumpovej administratívy naďalej odhodlaní dostať TikTok pod kontrolu USA.



Trumpovi sa nepáči, že by si materská spoločnosť ByteDance mala ponechať väčšinový podiel v TikToku ako súčasť dohody.