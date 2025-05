USA sa po dohode môžu rýchlejšie dostať ku kovom vzácnych zemín z Číny

Peking 12. mája (TASR) - Povolenia na vývoz kovov vzácnych zemín z Číny do USA sa pravdepodobne zjednoduší po tom, ako sa napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi po víkendových rokovaniach vo Švajčiarsku zmiernilo. Úplné zrušenie obmedzení je však nepravdepodobné. Uviedli to dva zdroje z čínskeho ťažobného sektora. Informovala o tom agentúra Reuters.



Od roku 2023 Čína postupne zaraďovala kovy vzácnych zemín na zoznam kontroly vývozu. Od apríla tohto roka na tento zoznam pridala ďalších sedem kovov, konkrétne samárium, gadolínium, terbium, dysprózium, lutécium, skandium a ytrium, čo bola súčasť odvety voči americkým clám. Znamená to, že vývozcovia musia pred exportom príslušných kovov vzácnych zemín najskôr požiadať o vývozné licencie.



Aj keď kontrola vývozu sa týka všetkých krajín, šanca, že by Čína počas ostrej obchodnej vojny poskytla licencie na vývoz kovov vzácnych zemín do USA, je dosť nepravdepodobná. Dohoda zo Švajčiarska, v rámci ktorej si Čína a USA vzájomne výrazne znížia dovozné clá, tak môže pre amerických zákazníkov znamenať aj relatívne rýchly prístup k týmto kovom. Tie sú dôležité v mnohých kľúčových oblastiach, od produkcie zelených energií, cez výrobu čipov, zdravotníckej techniky až po produkciu zbraní.



„Očakávame, že vláda zrýchli proces vydávania potrebných exportných licencií a tí exportéri, ktorí majú zákazníkov v USA, by mohli licencie získať už čoskoro,“ povedal jeden zo zdrojov z ťažobného priemyslu. Úplne zrušenie kontroly vývozu sa však podľa spomínaných zdrojov očakávať nedá, pretože je to súčasť väčšieho balíka opatrení, prostredníctvom ktorých si Peking zabezpečuje dominanciu nad ťažbou a spracovaním kľúčových materiálov.