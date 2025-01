USA sa stali najväčším obchodným partnerom Nemecka

Berlín 19. januára (TASR) - Spojené štáty vlani prvýkrát od roku 2016 vytlačili Čínu z pozície najväčšieho obchodného partnera Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa nezverejneného prieskumu rozvojovej agentúry Germany Trade & Invest (GTAI) dosiahol celkový nemecký dovoz a vývoz z USA a do USA hodnotu 255 miliárd eur, čo bolo približne o 8 miliárd eur viac v porovnaní s hodnotou vzájomného obchodu s Čínou.



Podľa predbežných údajov bolo v minulom roku tretím najväčším obchodným partnerom Nemecka Holandsko, za ktorým nasledujú Francúzsko a Poľsko. Obchod s Holandskom podporilo využívanie rotterdamského prístavu.



GTAI uviedla, že Nemecko by sa mohlo ocitnúť medzi dvoma stoličkami v prípade obchodného konfliktu a zvýšenia ciel, ktoré prisľúbil novozvolený prezident USA Donald Trump.



"Nie je jasné, do akej miery sa USA pod Trumpovým vedením zamerajú vo svojej obchodnej politike na Európsku úniu, a teda aj na Nemecko," uvádza sa v správe GTAI. Vyostrenie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou by podľa agentúry mohlo spôsobiť, že Washington bude tlačiť na Nemecko, aby podporilo politiku USA.



Ešte v roku 2022 predstavovala hodnota obchodu medzi Nemeckom a Čínou takmer 300 miliárd eur. V súčasnosti je obzvlášť výrazný prepad vývozu do Číny, ktorý v minulom roku klesol približne o 6,4 %. Podľa GTAI je jedným z dôvodov pretrvávajúca slabosť čínskej ekonomiky, zatiaľ čo USA ťažili z investičných programov a silnej ekonomiky.



Nemecký zahraničný obchod ako celok v roku 2024 klesol, a to približne o 2 %.