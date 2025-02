USA sa v roku 2024 stali najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka

Wiesbaden 19. februára (TASR) - Po prvýkrát od roku 2015 sú Spojené štáty opäť najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka. Vzájomný obchod v minulom roku dosiahol celkovú hodnotu 252,8 miliardy eur. Oznámil to v stredu spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



USA sa dostali pred Čínu, ktorá si prvé miesto udržala v rokoch 2016 až 2023. Vzájomný obchod oboch krajín v roku 2024 dosiahol úroveň 246,3 miliardy eur. Tretím najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka bolo vlani Holandsko s vývozom a dovozom v celkovej hodnote 205,7 miliardy eur. Zatiaľ čo obchod s USA v minulom roku mierne vzrástol (+ 0,1), obchod s Čínou klesol (-3,1 %), najmä v dôsledku poklesu nemeckého vývozu do Číny.



USA sú od roku 2015 najdôležitejším jednotlivým trhom pre tovar vyrobený v Nemecku. Aj v minulom roku smerovala väčšina nemeckého vývozu do Spojených štátov. Nemecké spoločnosti tam predali tovar v hodnote 161,4 miliardy eur, čo je o 2,2 % viac ako rok predtým. Druhou najvýznamnejšou destináciou pre nemecký vývoz bolo Francúzsko (116,2 miliardy eur), nasledované Holandskom (110,5 miliardy eur).



Od roku 2015 dominujú v dovoze do Nemecka čínske výrobky. Hoci import mierne klesol na 156,3 miliardy eur, Čína zostala v roku 2024 pre Nemecko stále zďaleka najdôležitejšou dodávateľskou krajinou. Na druhom a treťom mieste medzi najvýznamnejšími dodávateľmi sa umiestnili Holandsko (95,2 miliardy eur) a Spojené štáty (91,4 miliardy eur).



Napriek poklesu boli v minulom roku najdôležitejším vývozným artiklom Nemecka motorové vozidlá a ich komponenty v celkovej hodnote 262 miliárd eur (- 4 %), nasledovali stroje v hodnote 216,5 miliardy eur (- 4,8 %) a chemické výrobky v hodnote 138,6 miliardy eur (-2,1 %).



Nemecko v roku 2024 vyviezlo tovar v celkovej hodnote 1,556 bilióna eur, čo je o 1,2 % menej ako v predchádzajúcom roku. Dovoz klesol ešte výraznejšie, a to o 3 % na 1,317 bilióna eur. V dôsledku toho sa prebytok vývozu nad dovozom zvýšil na 239,1 miliardy eur z 217,7 miliardy eur v roku 2023.