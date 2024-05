USA stupňujú tlak na rakúsku RBI pre jej aktivity v Rusku

Viedeň 15. mája (TASR) - Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) sa pre svoje obchodné aktivity v Rusku dostáva pod rastúci tlak zo strany USA. Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) adresoval banke list, v ktorom vyjadril znepokojenie nad jej údajnou expanziou v sankcionovanej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Expanzia je v rozpore so záväzkom RBI ukončiť svoje ruské operácie, čo zvyšuje riziko, že skupina bude mať obmedzený prístup do finančného systému USA, varoval podľa Reuters v liste zo 6. mája námestník americkej ministerky financií Wally Adeyemo. Predstaviteľ sa odvolal aj na výkonné nariadenie prezidenta Joea Bidena, na základe ktorého môžu zahraničné finančné spoločnosti čeliť v USA sankciám, ak uskutočňujú významné transakcie s ruským vojenským priemyslom.



Rozhodnutie z minulého týždňa, ktorým RBI zrušila plánovaný obchod s ruským oligarchom Olegom Deripaskom, označil Washington za dôležitý krok, obavy však pretrvávajú, uviedol zdroj agentúry Reuters.



RBI je najväčšou západnou bankou, ktorá má stále zastúpenie v Rusku. Skupina tvrdí, že sa od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 usiluje o odčlenenie, prípadne predaj svojich ruských aktív, opakovane však upozorňovala, že proces je veľmi komplikovaný a časovo náročný. Skupina je aj pod tlakom Európskej centrálnej banky, ktorá nalieha na európske finančné inštitúcie, aby vzťahy s Ruskom obmedzili.



RBI dosiahla v Rusku v roku 2023 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti zisk 1,3 miliardy eur. V krajine vlani zamestnávala 9942 ľudí v 490 pobočkách.