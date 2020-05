USA sú najlákavejšou krajinou pre investície do obnoviteľných zdrojov

Washington 19. mája (TASR) - Spojené štáty predbehli tento rok Čínu a stali sa najatraktívnejšou krajinou na svete pre investície do obnoviteľných zdrojov energie. Ukázala to v utorok štúdia poradenskej spoločnosti EY, podľa ktorej sa globálne odvetvie čistej energie napriek pandémii nového koronavírusu rýchlo odrazí smerom nahor.



V každoročnom rebríčku 40 najlepších trhov s obnoviteľnými zdrojmi energie spoločnosti EY, sa USA prvýkrát od roku 2016 umiestnili na prvom mieste pred Čínou.



Rast obnoviteľných zdrojov v USA bol spôsobený najmä krátkodobým predĺžením daňových úľav na projekty veterných turbín. A tiež plánmi na investovanie 57 miliárd USD (52,61 miliardy eur) do roku 2030 do inštalácie pobrežných veterných turbín s výkonom až 30 gigawattov (GW) energie.



Veterné projekty, ktoré sa začali stavať v roku 2016, musia byť funkčné do konca tohto roka, aby sa mohli uchádzať o daňové úľavy v USA, čo by malo spôsobiť ich nárast.



V Číne sa naopak rast obnoviteľných zdrojov energie spomalil, pretože vláda sa snaží odstaviť tento trh od dotácií. To v kombinácii so zníženým dopytom v dôsledku nového koronavírusu spôsobilo, že Čína klesla tento rok na druhé miesto v rebríčku, ale prognózy zostávajú optimistické z hľadiska dlhodobého rastu.



Na treťom mieste sa umiestnilo Francúzsko, po ktorom nasledovali Rakúsko, Nemecko a Británia. India sa prepadla na siedme miesto z vlaňajšej tretej pozície.



Napriek oneskoreniu niektorých projektov pre logistické problémy v dôsledku pandémie sa očakáva, že rast globálneho sektora obnoviteľných zdrojov energie sa zrýchli, pretože dlhodobé investície zostávajú silné, uvádza sa v správe.