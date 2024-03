USA tlačia, aby spojenci sprísnili kontrolu vývozu technológií do Číny

Washington 7. marca (TASR) - USA vyvíjajú tlak na Holandsko, Nemecko, Južnú Kóreu a Japonsko, aby sprísnili kontrolu vývozu technológií do Číny. Uviedli to vo štvrtok noviny Financial Times. Americká administratíva sa zameriava na predaj zariadení používaných na výrobu polovodičov po tom, ako Washington v roku 2019 zakázal vývoz čipov do Číny. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa novín USA tlačia na spojencov, aby "odstránili medzery v existujúcom režime". Tvrdia to zdroje oboznámené so záležitosťou, podľa ktorých sa však krajiny rozchádzajú v názoroch, kde sú tieto medzery.



USA chcú, aby japonské spoločnosti obmedzili vývoz špecializovaných chemikálií potrebných na výrobu čipov do Číny. Tlačia na Holandsko, aby zastavilo výrobcu polovodičových zariadení ASML, ktorý poskytuje čínskym klientom servis a opravy zariadení zakúpených pred zavedením limitov na ich predaj v tomto roku, povedal Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou, čím potvrdil správu Bloomberg.



Na Južnú Kóreu zase USA údajne naliehajú, aby zaviedla vlastné vývozné obmedzenia do Číny.



Tokio a Amsterdam chcú posúdiť vplyv svojich súčasných obmedzení predtým, ako začnú zvažovať tvrdšie opatrenia, uvádza sa v správe, podľa ktorej predstavitelia amerického ministerstva obchodu minulý mesiac nastolili tento problém v Tokiu počas rokovaní o kontrole vývozu.



Holandské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo správu komentovať, zatiaľ čo ministerstvo obchodu USA na žiadosť o komentár nereagovalo.



Predstaviteľ japonského ministerstva priemyslu uviedol, že ministerstvo bežne rokuje o kontrole vývozu s príslušnými krajinami.



Spoločnosť ASML sa k článku nevyjadrila.



Americkí predstavitelia už predtým vyjadrili obavy zo schopnosti Číny využívať pokročilé čipy a výkonné procesory pre svoju rýchlo rastúcu armádu.