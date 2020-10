Twitter odstraňuje príspevky želajúce smrť prezidentovi Trumpovi

San Francisco 6. októbra (TASR) - Sociálna sieť Twitter začala s odstraňovaním tvítov, v ktorých si užívatelia želajú smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala v utorok agentúra AFP.



Spoločnosť Twitter so sídlom v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia sa rozhodla odstrániť komentáre, ktoré sa začali objavovať po tom, ako Trumpa v piatok (2. októbra) hospitalizovali s ochorením COVID-19. Sociálna sieť tvrdí, že želanie smrti akejkoľvek osobe porušuje jej pravidlá v súvislosti s nevhodným správaním.



"Tvíty, ktoré akejkoľvek osobe želajú smrť, vážne ublíženie na zdraví či smrteľnú chorobu, alebo v to dúfajú, nie sú povolené a budú musieť byť odstránené," uviedla spoločnosť Twitter vo vyhlásení.



Twitter v súvislosti s odstránením takýchto príspevkov čelí kritike, podľa ktorej by mal uplatňovať rovnaký postup voči všetkým užívateľom. Ľudia podľa AFP vo svojich príspevkoch vyhlasovali, že Twitter pri uplatňovaní týchto pravidiel nie je dôsledný.



Sociálna sieť v reakcii prisľúbila, že bude v tejto súvislosti spravodlivejšia.



Trump mal pozitívny test na koronavírus SARS-COV-2 minulý štvrtok (1. októbra) a svoju nákazu oznámil v piatok v skorých ranných hodinách. Neskôr ho hospitalizovali vo vojenskej nemocnici v Marylande, odkiaľ bol v pondelok prepustený.